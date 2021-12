Chael Sonnen cité pour batterie à Las Vegas

Lire du contenu vidéo

Légende du MMA Chael Sonnen a été frappé par 5 citations de batterie après avoir prétendument participé à une bagarre dans un hôtel de luxe à Las Vegas, TMZ Sports a appris … et nous avons une vidéo de la star du MMA emmenée menottée.

Des sources policières nous disent que le combattant de 44 ans a été arrêté … mais n’a finalement pas été arrêté parce que les flics n’ont pas été personnellement témoins de l’incident allégué.

Sonnen a reçu 5 citations de batterie pour délit. Cependant, la police enquête toujours.

Un témoin nous raconte avoir vu Sonnen frapper à la porte d’une chambre d’hôtel du Four Seasons vers 19 heures samedi soir.

Le témoin dit qu’un couple est passé et qu’une altercation physique a éclaté – la raison n’est pas claire.

Sonnen, 6’1″, ancien combattant de 200 livres manipulait facilement l’homme, selon le témoin.

On nous dit que la femme accompagnant l’homme s’est mise à crier et que quelqu’un a appelé la police.

Les flics ont répondu et ont détenu Sonnen, l’emmenant menotté.

On nous dit que les ambulanciers paramédicaux ont également répondu … bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont soigné quelqu’un pour des blessures.

Sonnen a combattu pour la dernière fois en 2019 … perdant contre Lyoto Machida. Cependant, Chael a eu une carrière incroyable couvrant Bellator et l’UFC … battant tout le monde de Jackson saccageur, Shogun Rua, Wanderlei Silva, et Michael Bisping.

Au cours des dernières années, et surtout depuis sa retraite, Sonnen est devenu l’une des voix les plus respectées et les plus recherchées du MMA, devenant une figure culte.

Histoire en développement…