Chael Sonnen pense à McGregor vs. Poirier 4

Chael Sonnen est l’un des anciens combattants de l’UFC les plus connus et ses opinions sur les événements de l’entreprise sont toujours intéressantes à entendre sur sa chaîne YouTube. Certes il y a d’autres plateformes où il partage son point de vue mais maintenant on s’occupe de celle-ci car c’est là où a parlé de ce qui se passerait si Dustin Poirier et Conor McGregor se rencontraient à nouveau dans l’Octogone.

« C’est dur de vendre que je combats à nouveau Dustin Poirier. Voulez-vous ramener sa femme, l’histoire, la blessure…? Cela attirerait certainement l’attention, mais cela devrait fonctionner (pour un quatrième combat). « Conor n’a pas pu battre Dustin quand il était prêt. Il s’est remotivé, redynamisé, recyclé, et je ne peux pas battre Dustin. Nous ne savons pas ce qu’il faisait pour se préparer mais nous savons qu’il le faisait. « Maintenant, nous savons que vous ne pouvez pas (le faire). C’est ce qu’implique une blessure. Il ne peut rien faire pendant un moment… Il n’y a aucune chance pour que Conor aille mieux. Il n’y a aucune chance de croire que ce sera mieux qu’avant. «Conor est en cure de désintoxication mais Dustin Poirier se prépare pour un combat pour le titre mondial (11 décembre à l’UFC 269). La logique nous dit que Dustin va le fumer« .