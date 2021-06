Chagrin d’amour pour les fans du Pays de Galles après la croisière du Danemark vers la victoire à l’Euro 2020

in

Les fans de football d’ales ont noyé leur chagrin après que leur équipe se soit retirée du championnat Euro 2020 avec une défaite 4-0 aux mains du Danemark à Amsterdam.

Le double et les efforts tardifs de Kasper Dolberg de Joakim Maehle et Martin Braithwaite ont scellé un excellent affichage danois, tandis que la misère galloise a été aggravée par le limogeage à la 90e minute de Harry Wilson.

Le café en plein air du pub The Griffin à Mold, dans le nord du Pays de Galles, était orné du drapeau gallois et d’un autre portant les noms du prince Llewelyn, dernier roi de Galles – exécuté par les Anglais en 1258 ; Glyndwr – qui mena une révolte contre les Anglais en 1404 ; et Aaron Ramsey, capitaine du Pays de Galles lors de l’Euro 2016.

Gaz Pemberton, de Mold – regardant le match avec d’autres fans gallois au pub, a déclaré : « Je ne suis pas déçu, je suis très, très fier de ce que nos gars ont fait aujourd’hui.

«Nous sommes très, très chanceux d’avoir plusieurs nations différentes sur cette île qui peuvent nous donner quelque chose à espérer.

“Même moi, je parlais gallois avant de parler anglais, si nous pouvons ramener quelque chose, je serai plus qu’heureux, je serai tout aussi fier.”

La propriétaire Julie Slater, de Blackburn, en Angleterre, a fait de son mieux pour consoler les fans gallois dans son pub.

Elle a déclaré : « Je suis déçue pour les fans gallois. Je les encourageais, et c’est mieux pour les affaires s’ils avaient gagné, mais c’est juste agréable de voir à nouveau le pub plein et les gens regarder le football, se rassembler en tant que communauté et s’amuser.

La plupart des fans gallois du Griffin ont exprimé leur appréciation pour les efforts de leur équipe et les rêves de ce qui aurait pu être.

Dyfrig Hills, de Rhydtalog, près de Mold, a déclaré : « Il faut vraiment être fier. Cela semble un cliché, mais ils nous ont rendus fiers. En tant que fan de football, le rêve ne meurt jamais.

Craig Hurst, de Mold, a déclaré : « Dans l’ensemble, sortir du groupe a été une grande réussite. C’était un groupe difficile. C’était dur aujourd’hui, il faut le prendre sur le menton.

Owen Jones, de Mold, a déclaré : « Cela a toujours été un tournoi réussi, le simple fait de sortir du groupe a été un succès. Et puis ce jour-là, probablement été dominé par une meilleure équipe. Nous devons être fiers de nous. »

Tout ce qui restait après le match était de réserver une table au pub pour mardi – pour encourager les Allemands.

M. Hurst a déclaré : « J’espère que l’Allemagne gagnera. Absolument pas une seconde de doute.

M. Hills a ajouté: “J’espère vraiment, vraiment, en tant que fan du Pays de Galles, que l’Allemagne bat l’Angleterre.

« Beaucoup d’Anglais peuvent penser que cela semble amer, mais ce n’est pas le cas, c’est le football. Vous ne voulez pas que vos rivaux réussissent. Vous voulez que vos rivaux perdent, c’est ce qui fait le football, le football.