Chain of Fashion : Alors que le grand, l’audace et le maximalisme règnent sur les vagues de la tendance, les bijoux sont également devenus grands, blingy et dans votre visage

Le maximalisme est à la mode à mesure que le monde se déverrouille, où l’étalage est le mot de l’heure, selon les experts

Par Reya Mehrotra

Le mannequin américain Bella Hadid a fait les gros titres et les têtes ont tourné au Festival de Cannes le mois dernier. Vêtue d’une robe Schiaparelli noire à coupe profonde, elle portait un énorme collier à maillons épais qui se ramifiait couvrant ses seins nus. En juillet, la chanteuse et actrice Lady Gaga a également été vue en train d’associer un motif à maillons de chaîne de ventre à un bikini. Si l’on est fan du mannequin Hailey Bieber, ses chaînes en or ne pouvaient pas passer inaperçues. Qu’il s’agisse d’un bikini, d’un débardeur, d’un pyjama ou d’une robe, le mannequin ne laisse jamais derrière elle ses chaînes en or. Plus récemment, la chanteuse Dua Lipa portait un bracelet de cheville à maillons de chaîne et a posé pour Instagram.

C’est en 2019 que le design a commencé à émerger en évidence. Plusieurs célébrités ont été vues portant des colliers à maillons de chaîne, des bracelets, etc. L’année, en effet, a vu des défilés de printemps ornés de motifs à maillons de chaîne. De Bottega Veneta à Zimmermann et Brandon Maxwell, chaque maison de couture a envoyé des mannequins arborant le look sur le podium. Mais ensuite est venue la pandémie, qui a confiné le monde à l’intérieur, entraînant un arrêt temporaire de la tendance. Alors que le monde s’ouvre à nouveau lentement, la tendance est maintenant partout. De Gigi Hadid, Jennifer Aniston et Emily Ratajkowski à Deepika Padukone et Sonam Kapoor Ahuja, tout le monde l’a adopté. La mannequin américaine Ashley Graham, qui aime embrasser les types et les tailles de corps, est une habituée des colliers à maillons sur son fil Instagram. Dans l’un de ses articles, on peut la voir arborer le collier avec le “J” initial pour son mari, réalisateur et directeur de la photographie Justin Ervin.

Il est clair que la conception de maillons de chaîne dans les bijoux est devenue un incontournable pour les fashionistas du monde entier. Des acteurs et modèles aux professionnels en activité et même à l’homme du commun, tout le monde arbore le design, que ce soit sous la forme d’une chaîne en or multicouche ou d’un accessoire à maillons simples. La raison est simple : le design est tendance, bohème et cool.

Le morceau est réel

Dans le film Scarface de 1983, le personnage de Tony Montana, interprété par l’acteur Al Pacino, est devenu une icône culturelle. Ce qui a fait que Montana se démarque, c’est son style personnel : chaînes en or, chemise boutonnée, etc. Depuis lors, les enfilés sur celluloïd ont souvent arboré des chaînes en or. Le look, en fait, est devenu un incontournable pour les mauvais garçons à l’écran. Mais aujourd’hui, ce n’est plus seulement l’accessoire du gangster, car le style à maillons de chaîne que Pacino arborait dans le film pour ajouter au look insouciant et cool de son personnage est porté par tout le monde.

L’un des premiers grands créateurs à expérimenter le design était Alexander Wang, qui a conçu sa première ligne de bijoux en 2015. Sa collection ne comptait que quelques pièces, mais elle a défini la tendance dans son intégralité. Il s’inspire des chaînes industrielles et se compose de boucles d’oreilles en chaîne plaquées rhodium et or rose, d’un collier à cadenas et d’une manchette à cadenas. Les modèles figuraient également dans la collection printemps/été 2016 de Wang. Le design, selon Wang, était “enraciné dans un sens de l’individualité, de l’expression de soi et de l’immédiateté, avec une sensibilité de bricolage”.

En Inde également, il y a un intérêt accru pour de telles pièces et tant de marques de bijoux proposent des offres élégantes pour les consommateurs. La marque de montres Titan Raga, pour sa part, a inclus des bracelets à maillons de chaîne dans sa collection. En 2020, la marque a créé sa collection Moments of Joy avec le design. La collection est un amalgame de beauté et d’élégance, et se connecte avec la femme d’aujourd’hui, propose Kalpana Rangamani, basée à Bengaluru, directrice du marketing, montres et vêtements, Titan Company Limited.

Rishita Sharma, basée à Jaipur, co-fondatrice de la marque de bijoux de mode Soraya Jaipur, partage qu’il y a eu une demande accrue de gros bijoux et accessoires depuis deux ans. Ceux-ci sont à la fois abordables et tendance, et peuvent être coiffés avec différents accessoires au quotidien, explique Sharma. Le design se marie également bien avec des chaînes doubles ou multicouches ou même des bracelets Cartier. La styliste de célébrités basée à Mumbai, Shaleena Nathani, que l’on peut voir porter elle-même le motif à maillons de chaîne, l’approuve également pour l’acteur Deepika Padukone de ses clients célèbres.

« Les chaînes sont populaires depuis l’Antiquité et étaient portées par la royauté. Même alors, les gens portaient des chaînes épaisses inspirées de cordes et d’anneaux en boucle », explique Suvankar Sen, PDG de Senco Gold and Diamonds, une chaîne de bijouterie, basée à Calcutta. « De telles chaînes faites à la main et à la machine sont actuellement l’une des catégories les plus vendues. Nous avons la collection de chaînes pour hommes sous notre collection Aham et pour femmes sous la collection Everlite. Il existe des chaînes traditionnelles faites à la main (et celles-ci peuvent également être portées avec des saris. “

Mia by Tanishq est une autre grande marque de bijoux indienne qui a adopté la tendance. Il y a eu une période de minimalisme pendant le verrouillage, mais maintenant le maximalisme est à la mode alors que le monde se déverrouille, où l’étalage est le mot de l’heure, propose Shyamala Ramanan, chef d’entreprise, Mia. « Après être resté à l’intérieur et s’être habillé pendant si longtemps, le désir de s’habiller a déclenché une obsession pour les chaînes et les bracelets de tous les jours associés à des montres ou des bracelets pour égayer la journée, ou aider à se sentir habillé pour tout appel virtuel de dernière minute ou sorties rapides. Avec les chaînes, la flexibilité est le mot clé : elles sont légères, confortables, (peuvent être) longues ou courtes, (on peut) n’en porter qu’une ou en ajouter d’autres, mélanger et assortir. On peut superposer des chaînes de cou ou des bracelets déjà existants, que l’on aurait pu avoir pendant des années, avec de nouveaux pour créer un look soigné qui raconte votre histoire à travers des bijoux », explique Ramanan, ajoutant que Mia by Tanishq lancera de nouvelles collections de chaînes pour leur édition Diwali plus tard cette année.

Attrait unisexe

Il n’y a pas si longtemps, les hommes embrassaient les perles et les bijoux en diamants. Harry Styles, par exemple, est un habitué des perles. En Inde, Ranveer Singh a adopté à la fois les diamants et les perles. Mais bien que peu d’hommes puissent aimer l’idée des diamants ou des perles, la conception à maillons de chaîne est celle qui répond aux goûts de chacun, quel que soit le sexe.

La collection de bijoux de Louis Vuitton, pour sa part, propose des modèles de chaînes pour hommes et femmes. Il en va de même pour les designers Pascale Monvoisin et Matthew Williams. Parmi les autres marques internationales qui ont lancé des looks à maillons de chaîne figurent Swarovski, Paco Rabanne, Jool by Martha Calvo, Pomellato, David Webb, Walters Faith, Shay, Spinelli Kilcollin, Bauble Bar, All Blues et J Hannah. La créatrice italienne Ilaria Icardi, qui a lancé sa collection de bijoux l’année dernière, s’est principalement concentrée sur la conception de la chaîne. L’acteur Robert Pattinson a également été aperçu portant le design enchaîné de la marque de bijoux Alighieri. Le collier en or 18 carats à maillons de chaîne de la créatrice de bijoux américaine Ippolita Rostagno est au prix de 4 995 $, tandis que les boucles d’oreilles en or 18 carats de Tiffany & Co à maillons de chaîne sont au prix de 5 200 $.

En Inde, des marques de bijoux comme Legend Amrapali, Kesya, Zariin Jewellery, Valliyan, Outhouse Jewellery, Misho, The Olio Stories, Tanzire de Jaipur, The Slow Studio Jewellery, etc. des boucles d’oreilles.

« Les chaînes ont toujours été un incontournable de la mode et des bijoux pour hommes, et nous avons un collier de conception de chaîne de cycle vraiment unique, complexe et audacieux », explique Armaan Narang, basé à Delhi, fondateur d’AMYR, une marque de bijoux raffinés pour hommes. « L’inspiration pour cela était le vélo, qui a révolutionné le transport et ouvert la voie à l’avancement de la société et de l’industrie après son invention au 19ème siècle. Nous avons rendu hommage à cette merveille avec une chaîne de cou épaisse et audacieuse, finie avec des détails complexes et conçue pour imiter la chaîne utilisée dans les vélos. Narang dit que les chaînes épaisses et les pendentifs contemporains minimalistes sont le sujet de conversation en ville pour les bijoux pour hommes cette saison, les deux étant souvent empilés pour compléter un look audacieux mais discret.

Mihir Jain, directeur du développement de la marque, Shivin Jewellers, Jaipur, affirme que les accessoires en or deviennent également populaires en trois couleurs – blanc, jaune et rose – et sont particulièrement à la mode parmi la foule des employés et les millennials. « L’important ici, c’est qu’il s’agit de modèles unisexes qui peuvent être portés par les hommes et les femmes. Ils sont chics et élégants, et peuvent être portés avec des looks à la fois formels et décontractés », explique Jain.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.