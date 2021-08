Chainalysis ⋆ Crypto nouveaux médias

Un nouveau rapport de la plate-forme de données blockchain Chainalysis indique que l’adoption de la cryptographie est en plein essor dans le monde entier, avec les résidents d’un pays en particulier en tête.

Le Vietnam est en tête de l’indice mondial d’adoption de crypto-monnaies 2021 de Chainalysis, avec des chiffres élevés en termes d’activité totale de crypto-monnaie, de valeur de vente au détail transférée sur la chaîne et de volume d’échanges d’échange entre homologues (P2P).

Le pays d’Asie du Sud-Est a créé plus d’une liste de cryptographie récente. Plus tôt ce mois-ci, le Vietnam s’est classé deuxième sur la liste de Binance des cinq premiers pays en termes d’adoption de la cryptographie.

L’Inde, le Pakistan, l’Ukraine et le Kenya complètent respectivement le top cinq de Chainalysis.

La plate-forme de données blockchain a pondéré les classements par parité de pouvoir d’achat (PPA) afin de favoriser les pays qui ont une quantité d’activité crypto plus importante en fonction de la richesse de la personne moyenne et de la valeur de l’argent dans les pays, selon le Rapport d’analyse de chaîne.

« Plusieurs pays des marchés émergents, dont le Kenya, le Nigéria, le Vietnam et le Venezuela, figurent en bonne place dans notre indice, en grande partie parce qu’ils ont d’énormes volumes de transactions sur les plateformes peer-to-peer (P2P) une fois ajustés pour les PPP par habitant et l’utilisation d’Internet. population. Nos entretiens avec des experts dans ces pays ont révélé que de nombreux résidents utilisent les échanges de crypto-monnaie P2P comme principale rampe d’accès à la crypto-monnaie, souvent parce qu’ils n’ont pas accès aux échanges centralisés.

Chainalysis ajoute que le niveau global d’adoption de la crypto-monnaie dans le monde « monte en flèche » et que les facteurs à l’origine de ces taux peuvent différer d’une région à l’autre.

“Nos recherches suggèrent que les raisons de cette adoption accrue diffèrent dans le monde – dans les marchés émergents, beaucoup se tournent vers la crypto-monnaie pour préserver leurs économies face à la dévaluation de la monnaie, envoyer et recevoir des envois de fonds et effectuer des transactions commerciales, tandis que l’adoption en Amérique du Nord , l’Europe de l’Ouest et l’Asie de l’Est au cours de la dernière année ont été largement alimentées par les investissements institutionnels. »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Rakchai Duangdee