La société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a récemment ajouté 100 millions de dollars à ses livres grâce aux investissements d’un certain nombre de parties, dont le PDG de Salesforce, Marc Benioff.

Dans un rapport de CNBC vendredi, Michael Gronager, PDG de Chainalysis, a suggéré que le succès de cette levée de fonds était dû à un sentiment d ‘«élan accru» dans l’espace de la crypto-monnaie.

« Chainalysis, la société d’analyse de la blockchain, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de série D de 100 millions de dollars dirigé par Paradigm, portant sa valorisation à plus de 2 milliards de dollars », a déclaré vendredi la société dans un communiqué fourni à Cointelegraph. «Les investisseurs précédents Addition et Ribbit ont augmenté leur investissement dans la société, et TIME Ventures, le fonds d’investissement de Marc Benioff, y a également participé.»

Lorsqu’on lui a demandé à quoi le projet avait l’intention d’utiliser ses fonds nouvellement acquis, la directrice principale des communications de Chainalysis, Maddie Kennedy, a déclaré à Cointelegraph: «Nous utilisons les fonds pour élargir notre offre de données d’entreprise», ajoutant que:

«Nous continuerons d’investir dans les logiciels d’enquête et de conformité, mais nous allons également créer de nouveaux produits de données à la fois pour notre clientèle existante et pour de nouveaux publics.»

Chainalysis se concentrera également sur les entreprises de cryptographie, les gestionnaires d’actifs, les fournisseurs de services financiers, les agences gouvernementales et plus encore, à mesure qu’elle crée de nouvelles solutions, a expliqué Kennedy.

Depuis la création de la cryptographie il y a plus de dix ans, les gouvernements ont intensifié leurs activités dans l’industrie, cherchant à fournir une plus grande clarté et une application de la réglementation. Kennedy semble penser qu’un certain niveau de surveillance gouvernementale est bon pour l’adoption de la technologie:

«Travailler avec des agences gouvernementales et démontrer la transparence de la crypto-monnaie a contribué à faire entrer la crypto-monnaie dans le courant dominant. Une fois que les régulateurs et les forces de l’ordre sont à l’aise avec la cryptographie, les institutions financières et les grandes entreprises peuvent également y investir. Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec nos clients et partenaires des entreprises gouvernementales et commerciales pour faire de la crypto-monnaie un élément légitime et fiable du système financier mondial. »

En septembre 2020, Chainalysis a remporté un contrat de 625000 $ avec l’Internal Revenue Service des États-Unis pour des services de suivi des transactions Monero (XMR) axées sur l’anonymat.