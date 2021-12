Chainalysis annonce l’ajout de la prise en charge du réseau Lightning de Bitcoin en février 2022

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Avec cela, les produits Chainalysis tels que Know Your Transaction seront disponibles pour le Lightning Network, qui est déjà conforme aux normes internationales établies par le GAFI.

***

La plate-forme de recherche et de données basée sur la blockchain Chainalysis a annoncé qu’elle ajoutera la prise en charge du réseau Lightning de Bitcoin en février de l’année prochaine.

Chainalysis ajoutera la prise en charge de Lightning Network

Selon les informations publiées par la société, cette intégration permettra au logiciel Chainalysis, Know Your Transaction, d’être désormais disponible pour les entreprises qui traitent les paiements BTC via le Lightning Network, ce qui permettra aux entités utilisatrices que leurs transactions soient conformes aux normes internationales d’éviter. actes criminels.

À cet égard, l’équipe Chainalysis a indiqué que les mesures applicables au sein de son produit Know Your Transaction adoptent les dispositions indiquées par le Groupe d’action financière (GAFI), qui a mis à jour lesdits principes à la fin du mois d’octobre de cette année. les services associés aux crypto-monnaies seront conformes aux normes établies par l’une des institutions les plus importantes sur la scène mondiale, sans que cela modifie l’expérience des utilisateurs de Lightning Network.

Concernant ces changements et d’autres, Pratima Arora, chef de produit de Chainlaysis, a commenté :

« Le Lightning Network résout de nombreux problèmes qui empêchent l’utilisation du protocole Bitcoin pour les micropaiements et d’autres types de transactions qui renforcent l’inclusion financière. En permettant aux clients de prendre en charge les transactions Lightning de manière conforme, nous espérons augmenter la popularité du réseau et l’aider à évoluer. »

Meilleure adoption du Lightning Network

En tant que tel, le Lightning Network est une solution de deuxième couche qui a officiellement été lancée sur le marché en 2018, avec laquelle les personnes intéressées à échanger du Bitcoin sans avoir à faire face aux problèmes de congestion et aux coûts de transaction élevés pourraient utiliser la monnaie numérique sans problème. .

Selon Bitcoin Visuals, le nombre de nœuds qui permettent des opérations via le Lightning Network a considérablement augmenté ces dernières années, en particulier tout au long de ce dernier après l’adoption constatée pour la monnaie numérique et cette solution chez un grand nombre d’utilisateurs.

Parmi les événements qui ont précisément favorisé cet essor, l’officialisation du BTC comme monnaie légale au Salvador et l’intégration des pourboires via Twitter se démarquent, ce qui a entraîné une augmentation de 128% du nombre de nœuds en 2021.

Rappelons que Spiral, une société associée à Block (anciennement Square), a récemment lancé un kit de développement pour Lightning Network, avec lequel elle cherche à aider les développeurs intéressés par l’intégration de cette solution pour les transactions BTC à intégrer beaucoup plus le réseau. simple, sans avoir à faire face aux difficultés opérationnelles que poserait le processus dans certaines de ses phases.

