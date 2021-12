Chainalysis Blockchain Data Platform pour intégrer Lightning Network

La plate-forme de surveillance des données blockchain Chainalysis lance la prise en charge du Lightning Network, selon un communiqué de presse partagé avec CoinDesk le 10 décembre.

Les utilisateurs de la plate-forme Know Your Transaction (KYT) de Chainalysis pourront présélectionner les retraits Lightning et les alertes comportementales, afin qu’ils puissent autoriser de manière conforme les dépôts et les retraits BTC des nœuds Lighting, selon le communiqué. Le réseau Lightning est une blockchain de couche 2 qui permet des transactions bitcoin plus rapides, afin que les gens puissent utiliser la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière pour les petits paiements comme les pourboires et les envois de fonds.

Lire la suite: Un examen approfondi du réseau Lightning en tant que solution de mise à l’échelle Bitcoin