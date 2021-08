Chainalysis décide de commencer à faire des rapports sur Dogecoin (DOGE) également

Dogecoin (DOGE / USD) a impressionné beaucoup de gens plus tôt cette année lorsqu’il est devenu l’une des plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Son action sur les prix a fait de lui l’un des meilleurs interprètes de l’année, sinon le meilleur.

Bien que son prix ait un peu baissé depuis son pic, le choc se fait toujours fortement ressentir, et beaucoup surveillent désormais de près le premier memecoin. À tel point, en fait, que Chainalysis, une plate-forme de données blockchain basée à New York, a récemment annoncé qu’elle prévoyait d’inclure DOGE dans ses rapports cryptographiques à partir de maintenant.

DOGE a attiré l’attention des cybercriminels

Bien que la popularité de la pièce ait attiré l’attention de certaines personnes de premier plan, en particulier Elon Musk, elle n’est pas non plus passée inaperçue des criminels. Chainalysis elle-même l’a souligné, affirmant qu’il y a eu une augmentation de l’utilisation de la monnaie à des fins criminelles. Il a signalé avoir vu un certain nombre de vols et d’escroqueries liés au DOGE, y compris une arnaque aux cadeaux qui a permis aux escrocs de collecter plus de 40 000 $.

Les escrocs se faisant passer pour Elon Musk et proposant de payer les utilisateurs 10 fois plus pour le nombre d’utilisateurs DOGE envoyés à l’adresse qu’ils ont fournie. Ils ont même fait la promotion de l’escroquerie via des comptes Twitter piratés, ce qui s’est produit peu de temps après que Musk a fait référence à Dogecoin lors de son apparition sur Saturday Night Live en mai.

De plus, Chainalysis a déclaré que DOGE a également commencé à être massivement utilisé dans les juridictions à haut risque, l’Iran étant le meilleur exemple. En plus de tout cela, l’entreprise a simplement décidé de commencer à faire des rapports sur DOGE parce que sa communauté a commencé à le demander.

Avec la popularité et l’adoption de Dogecoin, il y a eu aussi beaucoup d’abus, ce qui n’est pas rare. C’est arrivé à de nombreuses autres crypto-monnaies importantes et populaires, et Bitcoin est toujours la plus utilisée à mauvais escient. Cette mauvaise utilisation des monnaies numériques est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup prétendent que des réglementations sont nécessaires pour accroître la sécurité des investisseurs de leurs fonds.

Le post Chainalysis décide de commencer à faire des reportages sur Dogecoin (DOGE) est également apparu en premier sur Invezz.