Chainalysis recherche d’autres cryptos pour l’investissement après avoir ajouté Bitcoin à son bilan

Chainalysis recherche d’autres crypto-monnaies pour l’investissement après avoir ajouté Bitcoin à son bilan

La plateforme d’analyse de données Blockchain Chainalysis a annoncé cette semaine qu’elle détient désormais Bitcoin dans son bilan.

Mardi, Chainalysis a déclaré que la société de technologie Bitcoin et de services financiers NYDIG avait joué un rôle essentiel en permettant à la société d’acheter et de conserver Bitcoin. La société a acheté Bitcoin via le service de courtage de NYDIG, qui sera son dépositaire de l’actif cryptographique.

« Chainalysis renforce depuis longtemps la confiance dans l’écosystème des actifs numériques, et cet investissement montre leur conviction que le bitcoin est un investissement judicieux pour l’avenir. »

Nate Conrad, responsable de la gestion d’actifs de NYDIG

Chainalysis a collaboré pour la première fois avec NYDIG en tant que partenaire technologique de conformité en 2018.

Au cours de la dernière année, Chainalysis a levé 300 millions de dollars, le dernier tour de table de la série E valorisant la société à 4,2 milliards de dollars dans un contexte de surveillance accrue des régulateurs mondiaux envers l’industrie de la cryptographie. La plate-forme d’analyse aide les entreprises de cryptographie, les institutions financières et les agences gouvernementales à suivre les crypto-monnaies.

« Chainalysis se concentre au laser sur son engagement à renforcer la confiance dans la crypto-monnaie en tant qu’actif numérique, et nous sommes ravis d’ajouter Bitcoin à notre portefeuille d’investissement d’entreprise. »

Michael Gronager Cofondateur et PDG Chainalysis

Gronager a également déclaré qu’il s’agissait de la première acquisition cryptographique de la société et qu’ils « continueraient à rechercher d’autres actifs numériques en tant qu’investissements futurs potentiels ».

