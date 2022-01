Chainalysis révèle que malgré l’augmentation observée en 2021, il y a peu de transactions illicites avec des crypto-monnaies

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Malgré le fait que quelque 14 000 millions de dollars américains liés à des transactions illicites soient identifiés au cours de 2021, Chainalysis indique que ce chiffre ne représente que 0,15% de tout le capital cryptographique qui a bougé tout au long de cette année.

Un nouveau rapport publié par la société d’analyse Blockchain, Chainalysis, révèle que malgré le fait que les transactions cryptographiques liées à des activités criminelles ont fortement augmenté en 2021, elles ne représentent encore qu’une infime partie de toutes celles qui ont eu lieu tout au long de 2021. anus.

Les transactions illicites ont augmenté, mais proportionnellement encore faibles

La précision est venue au premier plan dans un nouveau rapport publié par Chainalysis via son blog officiel intitulé « Crypto Crime Trends for 2022: Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-Time Low in Share of All Cryptocurrency Activity », auquel détaille quelques détails sur les activités illicites liées aux transactions cryptographiques, indiquant clairement que malgré l’augmentation, ce n’est toujours pas le véhicule le plus populaire pour perpétrer ce type d’acte.

Se référant aux transactions illicites, Chainalysis détaille que le volume d’opérations liées à des activités criminelles a atteint un nouveau record équivalent à 14 000 millions de dollars US au cours de 2021, un chiffre qui a augmenté de 79% par rapport à ce qui a été vu en 2020. Cela reflète évidemment un rebond des ventes, montants de capital mobilisés à travers ces systèmes par de mauvais acteurs.

Cependant, la précision la plus importante apportée par Chainalysis est que, à mesure que les transactions illicites augmentaient, les opérations en général augmentaient également, ces dernières étant celles qui augmentaient le plus. À cet égard, l’étude a révélé que l’activité via Blockchain avec les crypto-monnaies a augmenté de 567% par rapport à l’année dernière, révélant une plus grande participation des utilisateurs et des opérateurs.

Lorsque l’on compare le montant de capitaux illicites déplacés avec des crypto-monnaies à la croissance signalée en général, cela ne laisse que 0,15% des transactions avec des devises numériques liées à des activités criminelles, un chiffre qui apparaît comme le taux le plus bas depuis 2017.

Point de vue intéressant

Face à ce fait, Chainalysis conclut que le taux de croissance des transactions cryptographiques légitimes dépasse de loin ceux liés aux activités criminelles, rejetant davantage la thèse selon laquelle ces actifs sont préférés par les criminels pour fonctionner.

Gardons à l’esprit que malgré le fait que les crypto-monnaies offrent la liberté de transférer des fonds transfrontaliers presque instantanément, l’utilisation de ces actifs et de la technologie Blockchain apporte également une plus grande transparence dans le traitement des données, ainsi que des enregistrements immuables de toutes les opérations via les différents réseaux. Il convient de noter que malgré le fait qu’il existe un certain pseudo-anonymat dans le traitement des monnaies numériques, les organisations de sécurité développent de plus en plus d’outils pour pouvoir surveiller les transactions.

Concernant les activités illicites, le rapport souligne que la plupart des fonds liés aux crimes étaient associés à des escroqueries (7,8 milliards de dollars US) et à des vols dans les protocoles DeFi (3,2 milliards de dollars US). Enfin, Chainalysis indique que ces données peuvent changer / augmenter car il y a plus d’informations sur les nouvelles modalités, même si pour le moment celles-ci sont loin d’être la tendance principale au sein de l’écosystème crypto.

