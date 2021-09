Analyse de chaîne

Chainalysis utilise l’explorateur de portefeuille pour collecter des informations IP sur les utilisateurs cryptographiques et affiche les fuites de documents

Des documents divulgués sur le dark web montrent que Chainalysis fait de la publicité en utilisant un explorateur de portefeuille affilié pour collecter des informations IP afin de faciliter les enquêtes policières.

Chainalysis est une plate-forme de données blockchain qui fournit des données aux entreprises de cryptographie, aux institutions financières et aux agences gouvernementales.

Signalés pour la première fois par CoinDesk, les documents proviendraient d’une présentation des forces de l’ordre italiennes montrant que la société utilisait WalletExplorer.com pour collecter des informations sur les utilisateurs de crypto qui utilisaient le site.

« Grâce à cet ensemble de données, nous avons pu fournir aux forces de l’ordre des pistes significatives liées aux données IP associées à une adresse de crypto-monnaie pertinente. Il est également possible d’effectuer une recherche inversée sur n’importe quelle adresse IP connue pour identifier d’autres adresses BTC. Il peut également collecter des données à partir d’une adresse de formulaire de données qui n’a pas encore transité par la Blockchain – c’est-à-dire l’adresse BTC fournie dans le cadre d’un enlèvement ou d’une enquête mettant sa vie en danger – si le suspect vérifie son adresse.

Selon le document, Chainalysis rassemble également des données utilisateur Bitcoin qui incluent l’adresse IP de l’utilisateur, l’ensemble complet des adresses du portefeuille (utilisées et inutilisées) et la version du logiciel du portefeuille en exécutant des nœuds qui vérifient les transactions. BTC -2,31% Bitcoin / USD BTCUSD 42 249,79 $

Chainalysis a apparemment également retracé 65% des transactions impliquant Monero axé sur la confidentialité (XMR), du moins c’est ce que dit le document. XMR -2,49 % Monero / USD XMRUSD 228,50 $

Le document divulgué identifie la présentation dans le cadre d’une enquête sur le marché de Berlusconi, un marché du darknet que les autorités italiennes ont démantelé en 2019.

Le site développé par Aleš Janda montre le lien entre lui et Chainalysis alors que le bas de WalletExplorer.com annonce le service de l’entreprise avec le texte suivant :

« Vous voulez tracer des bitcoins avec un outil encore meilleur ? Consultez Chainalysis.com. Il a une détection encore meilleure des portefeuilles, plus de noms de portefeuille, des métadonnées d’adresse, une visualisation graphique des liens entre les portefeuilles, etc. L’auteur de WalletExplorer.com y travaille maintenant en tant qu’analyste et programmeur.

Le jour même de la publication de ce rapport, le Trésor américain a également annoncé des sanctions contre un échange crypto russe et des adresses de portefeuille sur liste noire que Chainalysis avait aidé à identifier.

