ChainColosseum lance son jeu Blockchain Play-to-Earn de nouvelle génération

ChainColosseum a récemment lancé son jeu révolutionnaire pour gagner un jeu où les utilisateurs peuvent créer de puissants avatars et créer des objets NFT, participer à des batailles épiques et gagner des récompenses.

Les développeurs du projet ont tiré parti de la blockchain pour créer un métaverse nostalgique où les joueurs peuvent expérimenter des combats amusants à l’ancienne contre des dragons et des démons. Le jeu cherche à retrouver l’excitation et la difficulté de combattre des ennemis écrasants, tout comme dans les anciens jeux de console.

Les joueurs ont un sentiment d’accomplissement en combattant et en battant des ennemis coriaces et en gagnant de l’argent dans le processus. Ils peuvent également faire évoluer leurs personnages pour augmenter leurs chances de vaincre leurs adversaires et acheter/vendre du NFT sur le marché embarqué.

ChainColosseum présente un monde virtuel innovant alimenté par la blockchain avec un modèle de récompenses attrayant, une tokenomique durable et une vision à long terme. L’équipe de développement espère que leur jeu de nouvelle génération pourra permettre aux utilisateurs du monde entier de redécouvrir des souvenirs tout en saisissant l’opportunité de réaliser des revenus lucratifs.

Le système de double jeton ChainColosseum

ChainColosseum utilise un système à deux jetons dans lequel les crypto-monnaies natives $ COLOS et $ SKILL constituent l’économie mondiale du jeu.

$ COLOS est le jeton de gouvernance de l’écosystème ChainColosseum. Il sert de moyen par lequel les joueurs peuvent améliorer leurs personnages et créer des objets NFT tels que des armes et des accessoires. Chaque NFT confère au propriétaire d’un avatar des pouvoirs et des capacités spéciaux qui l’aident à vaincre ses ennemis et à gagner des récompenses optimales.

Le deuxième jeton, $ SKILL, sert de monnaie dans le jeu grâce à laquelle les joueurs peuvent améliorer leur personnage, ce qui les rend plus susceptibles de gagner des duels.

Il existe deux manières de renforcer les caractères à l’aide de $ SKILL. La première option, le « Wallet Boost », permet aux utilisateurs de mettre à jour leur personnage en maintenant simplement $ SKILL enfoncé. La deuxième option, appelée « Skill Boost », permet aux joueurs du métaverse d’améliorer directement leurs personnages. Les boosts de compétences sont dix fois plus efficaces que les boosts de compétences de portefeuille.

Le ChainColosseum intègre un système de combat en trois rounds dans lequel les utilisateurs s’engagent dans plusieurs rounds de combat en utilisant un seul point de résistance.

Les deux premiers tours offrent aux joueurs des jetons $ SKILL, tandis que le troisième tour offre aux combattants le précieux $ COLOS en récompense. Les joueurs qui utilisent des armes avec des étoiles plus élevées ont de meilleures chances de gagner le troisième tour et d’obtenir plus de récompenses !

Comment accéder aux tokens $ COLOS et $ SKILL

Le projet ChainColosseum a offert 990 000 $ de jetons SKILL aux premiers investisseurs en pré-vente à un taux de 1 $ SKILL par USD. Les investisseurs qui ont raté la vente initiale ont la possibilité de gagner des jetons $ SKILL dans les campagnes de cadeaux qui se déroulent sur Twitter.

50% des BNB levés lors de la vente initiale sont allés au pool de liquidités d’ApeSwap et 20% à la fonction de rachat de jetons COLOS en $. Les fonds restants ont été distribués aux portefeuilles Marketing, Fondateur et Développement.

$ COLOS, le jeton principal du jeu, n’a pas été proposé lors de la prévente. Les investisseurs peuvent accéder à la pièce en échangeant des jetons $ SKILL contre $ COLOS après les avoir conservés pendant 25 jours. Les bailleurs de fonds du projet ont également ajouté le $ COLOS- $ BNB LP à ApeSwap, le rendant disponible pour les joueurs / investisseurs du monde entier à acheter.

Les détenteurs de $ COLOS peuvent miser leurs jetons pour raccourcir le temps de combat et se réengager rapidement dans de nouvelles batailles pour avoir une chance d’accumuler plus de récompenses. Ils peuvent également créer des « boss », les adversaires les plus redoutables du métaverse des jeux. Les créateurs de boss gagnent des récompenses supplémentaires chaque fois que leur personnage bat un joueur.

Un système d’allocation de jetons unique

L’une des principales caractéristiques qui distingue ChainColosseum des jeux de blockchain rivaux est son allocation de jetons unique conçue pour profiter à la communauté à long terme.

Le contrat intelligent du projet réserve 100% de l’allocation de jetons à l’AMM, garantissant qu’il n’y a pas de pression de vente de la part de l’équipe de gestion après la cotation initiale.

La prémisse de l’équipe est qu’elle ne recherche pas de profits excessifs et ne prendra qu’une petite partie des fonds de prévente pour le développement de projets et les coûts de main-d’œuvre. Les sponsors du projet ont racheté leurs tokens et n’ont pas de tokens gratuits, ce qui élimine toute chance d’abandonner leurs avoirs.

ChainColosseum est un projet de développement communautaire qui encourage les membres à interagir et à partager des idées. Le meilleur moyen d’entrer en contact avec les community managers est via Telegram. Les utilisateurs peuvent également se connecter avec la communauté au sens large et se renseigner sur l’écosystème du jeu et les phases futures via Twitter, Facebook et Medium.