Chaîne d’ALE pour stimuler les exportations de services : Piyush Goyal

L’optimisme quant à la réalisation des objectifs survient à un moment où les économies avancées connaissent une résurgence, stimulant la demande de biens et de services.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré mardi que l’Inde réalisera d’ici 2030 un objectif ambitieux d’exportation de services de 1 000 milliards de dollars, soit près de cinq fois ce qu’elle a exporté lors de l’exercice précédent.

Pour que cela se concrétise, a-t-il déclaré, le septième exportateur mondial de services doit multiplier les opportunités dans les segments à forte croissance au-delà des technologies de l’information dominantes et des services informatiques (ITeS), et mieux se concentrer sur des domaines prometteurs comme l’enseignement supérieur, l’hôtellerie et Tourisme médical.

Pour soutenir le secteur des services, le gouvernement recherche activement des opportunités d’accès au marché via des accords de libre-échange avec des économies clés (y compris le Royaume-Uni, l’UE, l’Australie et les Émirats arabes unis) et travaille sur un programme qui pourrait remplacer les exportations de services de l’Inde. Régime dans sa forme actuelle, a-t-il ajouté.

Des secteurs comme le tourisme et l’hôtellerie, qui ont été touchés par la pandémie, montrent des signes de reprise, a ajouté Goyal. Le ministère du Commerce a également fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 1 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 28, contre 291 milliards de dollars lors de l’exercice précédent.

L’excédent du commerce des services a depuis longtemps réduit le déficit souvent énorme des expéditions de marchandises de l’Inde. Avec une attention renouvelée et une intervention gouvernementale ciblée, l’excédent commercial des services pourrait encore augmenter pour atteindre 89 milliards de dollars au cours de l’exercice 21 et presque effacer le déficit causé par les exportations de marchandises, selon des cadres supérieurs de l’industrie. Le secteur des services a également été le plus grand bénéficiaire d’investissements directs étrangers, représentant 53 % des entrées totales entre 2000 et 2021.

Dans le même temps, Goyal a exhorté le secteur des services à éviter les béquilles des subventions gouvernementales, affirmant que les expériences passées montrent que l’absence de distribution encourage les entreprises à accroître leur compétitivité. En outre, le montant de la subvention peut être utilisé pour ceux qui en ont le plus besoin. Il s’exprimait au Global Services Conclave 2021, organisé par le Services Export Promotion Council (SEPC) à New Delhi.

Le gouvernement a annoncé qu’il libérerait 56 027 crores pour régler toutes les redevances en souffrance dues aux exportateurs de biens et de services jusqu’à l’exercice 21 dans le cadre de divers programmes. De ce montant, 10 002 crores sont destinés aux exportateurs de services. Cependant, en janvier 2021, il a remplacé un programme d’incitations incompatible avec les règles de l’OMC pour les exportateurs de marchandises par un régime de remboursement de taxes pour eux.

Le président sortant du SEPC, Maneck Davar, a déclaré que les exportations de services devraient atteindre un record de 240 milliards de dollars au cours de cet exercice.

Soulignant que l’Inde est passée du statut de « back office » du monde à son « bureau du cerveau », a déclaré Goyal. Par exemple, les étudiants des pays développés, y compris les États-Unis et le Canada, préfèrent l’Inde pour les études sur le patrimoine, l’art et la culture.

Le secteur des services est le principal moteur de la croissance économique de l’Inde. Il fournit également des emplois à près de 2,6 millions de personnes et contribue à environ 40 % des exportations globales de l’Inde.