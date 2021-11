Chaîne de télévision, actualités de l’équipe et comment suivre Antonio Conte en charge du premier match de l’Europa Conference League

Antonio Conte supervisera son premier match à la tête de Tottenham alors qu’ils accueillent Vitesse dans le nord de Londres en Europa Conference League.

Les Spurs sont intervenus rapidement pour nommer l’Italien mardi – juste un jour après le limogeage de Nuno Espirito Santo après une série de trois défaites en quatre matchs.

Harry Kane devrait mener la ligne dans le premier match de Conte en charge

L’une de ces défaites a vu les Lilywhites s’incliner 1-0 face à l’équipe néerlandaise Vitesse pour les laisser troisièmes du groupe G avec seulement quatre points.

Conte voudra bien démarrer son mandat à domicile.

Tottenham vs Vitesse : date et heure du coup d’envoi

Le choc de l’Europa Conference League aura lieu le jeudi 4 novembre au Tottenham Hotspurs Stadium de Londres.

Le coup d’envoi est fixé à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Les Spurs se rendront ensuite en Slovénie pour affronter Mura avant de terminer leur voyage de phase de groupes à domicile contre l’équipe de Ligue 1 de Rennes.

Tottenham vs Vitesse : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le choc du Groupe G sera diffusé en direct sur BT Sport ESPN avec une couverture à partir de 19h30.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser ce match en direct via l’application sur leurs ordinateurs, appareils mobiles et tablettes.

Les mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée, tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct.

getty

Les Spurs ont perdu contre Vitesse sous l’ancien patron Nuno Tottenham contre Vitesse: Nouvelles de l’équipe

Conte devrait déployer son système 3-5-2 efficace chez les Spurs si son permis de travail est accordé à temps pour que l’Italien puisse se rendre à l’abri.

Des personnalités comme Matt Doherty et Dele Alli se disputeront les opportunités en milieu de semaine sous la direction de l’ancien chef de Chelsea, avec Harry Kane prêt à mener la ligne.

Mais Bryan Gil et Ryan Sessegnon devraient être absents en raison de leurs blessures respectives aux ischio-jambiers.

Quant à Vitesse, Wittek, qui a marqué le but vainqueur contre les Spurs lors de leur dernière rencontre, s’est blessé au cours de ce match et n’est pas apte à voyager.

Million Manhoef est également incertain avec un problème au genou, mais Matus Bero est de retour d’une suspension nationale cette semaine.

Dele espère un nouveau départ sous Conte lorsque les Spurs accueilleront Vitesse Tottenham vs Vitesse: Qu’est-ce qui a été dit?

Conte s’est engagé à offrir un football attrayant à son arrivée au club.

« Être manager de Tottenham est un grand plaisir, un grand honneur », a-t-il déclaré.

«Maintenant, je veux rembourser cette confiance. Ma philosophie d’entraîneur est très simple : jouer un bon football et un football attrayant pour nos fans avec passion. Avoir une équipe stable, pas de haut en bas.

« Les fans méritent d’avoir une équipe compétitive avec une volonté de se battre. Je ferai tout pour mériter leur soutien.

« Tottenham est un club important en Angleterre et dans le monde. Le stade et le terrain d’entraînement sont magnifiques. Le club et Daniel Levy me voulaient fortement. C’est une bonne opportunité, un honneur d’accepter et de devenir le manager.

« J’ai vu mardi le terrain d’entraînement et je veux commencer à travailler. J’arrive dans un club de haut niveau. Ces situations vous poussent et augmentent le désir de faire quelque chose d’important pour les fans de ce club.