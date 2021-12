Chaîne de télévision, comment diffuser

La Roma affrontera la Sampdoria en Serie A mercredi après-midi depuis le Stadio Olimpico lors de la phase finale de 2021.

La Roma vient de remporter son meilleur résultat de la campagne avec une victoire 4-1 sur l’Atalanta samedi, ce qui l’a propulsé à la cinquième place et cherchera une autre victoire aujourd’hui.

Cela devrait être une belle journée de football, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de Serie A aujourd’hui !

Rome contre Sampdoria

Lorsque: mercredi 22 décembre

Temps: 12 h 30 HE

Chaîne TV: Paramount Plus (exclusif)

Direct: Paramount+ (Essayez 1 mois de Paramount+ gratuit)

Compositions de départ en Serie A

Composition de départ possible à Rome :

Patrick ; Mancini, Smalling, Ibanez ; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina ; Mkhitaryan, Zaniolo ; Abraham

Composition de départ possible de la Sampdoria :

Audero ; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello ; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby ; Gabbiadini, Quagliarella

Serie A Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Serie A sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12h00 HE.

Rome (-190) contre Sampdoria (+525)

