Chaîne de télévision, comment diffuser

Les Tigres d’Auburn, classés n ° 4, rencontreront mardi soir l’Alabama Crimson Tide, classé n ° 24, au Coleman Coliseum.

Auburn vient de remporter une victoire de 85-73 contre la Floride lors de son dernier match tout en améliorant son dossier à 14-1 cette saison. Quant à l’Alabama, ils chercheront à rebondir à domicile après s’être inclinés face au Missouri 92-86 le week-end dernier, ce qui les place à 11-4 cette saison.

Ce sera une excellente soirée de cerceaux universitaires, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le jeu.

#4 Auburn au #24 Alabama

Lorsque: mardi 11 janvier

Temps: 21 h HE

LA TÉLÉ: ESPN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris du basket-ball de la NCAA

Les cotes de basket-ball de la NCAA sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 16 h HE.

Auburn en Alabama (-2,5)

O/U : 155,5

