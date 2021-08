Liverpool rencontrera Chelsea pour un grand match de Premier League depuis Anfield samedi.

Liverpool vient de remporter une victoire 2-0 lors de la deuxième semaine de Premier League et occupe actuellement la troisième place du classement avec six points en deux matchs. Quant à Chelsea, ils ont battu Arsenal lors d’une victoire 2-0 et occupent la deuxième place avec six points pour commencer la saison.

Cela devrait être un grand samedi de football de Premier League, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action !

Liverpool contre Chelsea

Lorsque: samedi 28 août

Temps: 12 h 30 HE

Chaîne TV: NBC, Telemundo

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de départ en Premier League

Composition de départ possible de Liverpool :

Alisson ; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson ; Fabinho, Henderson, Thiago ; Salah, Jota, Crinière

Composition de départ possible à Chelsea :

Mendy ; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Alonso ; Mont, Havertz ; Lukaku

Cotes et lignes de paris de la Premier League

Les cotes de la Premier League sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois samedi à 10 h 35 HE.

Liverpool (+145) contre Chelsea (+185)

Tirage au sort : +240

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.