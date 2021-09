in

Le Venezuela accueillera l’Argentine dans le prochain tour des matches de qualification pour la Coupe du monde jeudi soir.

Le Venezuela cherchera un meilleur départ dans ce tour après n’avoir pris que quatre points tout en perdant quatre de ses six derniers matches. Quant à l’Argentine, elle est toujours invaincue lors de ses six matches et a inscrit 12 points lors du précédent tour des Éliminatoires de la Coupe du Monde.

Assurez-vous de vous connecter à toute l’action CONMEBOL, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action.

Venezuela contre Argentine

Lorsque: Jeudi 2 septembre

Temps: 20 h HE

LA TÉLÉ: fubo Sports Network 3 (anglais), Eliminatorias CONMEBOL 3 (espagnol)

Direct: fuboTV (streamer maintenant)

Gammes CONMEBOL

Onze de départ possible au Venezuela :

Farinez ; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velazquez, Chancelier ; Otero, Rincon, Moreno ; Martinez, Rondon

Onze de départ possibles pour l’Argentine :

E Martinez ; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna ; Lo Celso, Paredes, De Paul; Di Maria, Messi, L Martinez

Comment regarder la CONMEBOL cette année

fuboTV a une couverture CONMEBOL exclusive cette année et vous pourrez regarder toute l’action en anglais et en espagnol exclusivement sur les chaînes suivantes (fubo Sports Network (anglais), Eliminatorias CONMEBOL 1,2 et 3 en espagnol)

fuboTV est disponible sur votre téléphone, tablette, ordinateur de bureau, téléviseur, appareils de télévision connectés, y compris Roku. Apple TV, Amazon Fire TV et bien d’autres.

*Des restrictions régionales s’appliquent*

Cotes de football et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 18 h 30 HE.

Venezuela (+725) vs Argentine (-275)

Vous voulez de l’action sur le football ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/streaming et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.