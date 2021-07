Les Texas Rangers affronteront les Detroit Tigers lors de leur quatrième et dernier match de la série au Comerica Park de Detroit.

Les Rangers n’ont pas eu beaucoup de chance dans cette série et sont toujours à la recherche de leur première victoire dans la série alors qu’ils reviennent sur le terrain cet après-midi. Quant aux Tigers, ils sont l’équipe la plus chaude du baseball en ce moment et ont dominé les Rangers 22-3 dans cette série et ne voient pas grand-chose changer aujourd’hui.

Les Rangers peuvent-ils trouver un moyen de gagner un match de la série ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Texas Rangers contre Detroit Tigers

Lorsque: Jeudi 22 juillet

Temps: 13 h HE

Chaîne TV: Réseau MLB

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris de la MLB

Cotes MLB avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 12h00 HE.

Texas Rangers (+125) contre Detroit Tigers (-145)

H/E : 9

Vous voulez de l’action sur la MLB ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.