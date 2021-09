L’ami d’enfance du prince Harry, Guy Pelly, et son épouse américaine Elizabeth Wilson attendent leur troisième enfant. Archie Harrison, deux ans, et sa sœur Lilibet, âgée de trois mois, auront bientôt un autre ami en plus des deux filles du couple, Willow et Clementine. Mme Wilson, qui est l’héritière de l’empire Holiday Inn, a déclaré […] More