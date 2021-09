in

L’Uruguay rencontrera la Bolivie alors qu’ils reprendront leur campagne de qualification pour la Coupe du monde dimanche soir.

L’Uruguay cherchera à retrouver le chemin de la victoire après un match nul décevant contre le Pérou lors de son dernier match tandis que la Bolivie a fait un beau match contre la Colombie où elle a récolté un point.

Assurez-vous de vous connecter à toute l’action CONMEBOL, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action.

Uruguay contre Bolivie

Lorsque: dimanche 5 septembre

Temps: 18 h HE

LA TÉLÉ: fubo Sports Network 4 (ENG), Eliminatorias CONMEBOL 3 (SPA)

Direct: fuboTV (streamer maintenant)

Gammes CONMEBOL

Onze de départ possible de l’Uruguay :

Muslera ; Nandez, Gimenez, Godin, Vina ; Bentancur, Vecino, Valverde ; De Arrascaeta, Gomez, Rodriguez

Onze de départ possibles pour la Bolivie :

Lampe ; Bejarano, Haquin, Jusino, Fernandez ; Saavedra, Villarroel ; Chura, Arce, Ramallo; Moreno

Comment regarder la CONMEBOL cette année

fuboTV a une couverture CONMEBOL exclusive cette année et vous pourrez regarder toute l’action en anglais et en espagnol exclusivement sur les chaînes suivantes (fubo Sports Network (anglais), Eliminatorias CONMEBOL 1,2 et 3 en espagnol)

fuboTV est disponible sur votre téléphone, tablette, ordinateur de bureau, téléviseur, appareils de télévision connectés, y compris Roku. Apple TV, Amazon Fire TV et bien d’autres.

*Des restrictions régionales s’appliquent*

Cotes de football et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour dimanche à 16 h 30 HE.

Uruguay (-700) contre Bolivie (+2000)

Vous voulez de l’action sur le football ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

