Le Honduras affrontera les États-Unis au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde mercredi soir depuis l’Olimpico Metropolitano de San Pedro.

Les deux clubs chercheront à retrouver le chemin de la victoire après avoir tous deux fait match nul contre le Canada, et ils n’ont pas pu marquer de but contre El Salvador.

Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de qualification pour la Coupe du monde de la CONCACAF.

Honduras contre États-Unis

Lorsque: Mercredi 8 septembre

Temps: 22 h HE

LA TÉLÉ: NBC Universo

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Compositions de la Coupe du monde de la CONCACAF

Onze de départ possibles au Honduras :

López ; Acosta, Leveron, J. Garcia, Crisanto; Moya, Pineda, B. Garcia, Rivas ; Quioto, Lozano

Composition de départ possible aux États-Unis :

Tourneur; Sables, Zimmerman, Brooks, Robinson ; Roldan, Lletget, De le Fuente ; Aaronson, Pepi, Pulisic

