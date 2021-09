in

La longue attente est enfin terminée pour que l’un des plus grands joueurs joue au jeu, le numéro deux, Derek Jeter sera intronisé au Temple de la renommée aujourd’hui.

Il y aura également quelques autres joueurs intronisés et inclura également la star des Rockies du Colorado, Larry Walker. Cet événement a été reporté l’année dernière et nous les aurons enfin tous les deux à Cooperstown, New York mercredi.

Jeter et Walker seront rejoints dans la classe de 2020 par l’ancien receveur / joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Ted Simmons et l’ancien leader syndical Marvin Miller.

La cérémonie comprendra également une présentation vidéo spéciale honorant le Temple de la renommée que nous avons perdu depuis l’intronisation de 2019.

Intronisation au Temple de la renommée de la MLB 2021

Lorsque: Mercredi 8 septembre

Temps: 11h00 HE

Chaîne TV: Réseau MLB

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

