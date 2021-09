in

León rencontrera les Pumas UNAM en demi-finale de la Coupe des Ligues mercredi soir depuis le stade BBVA Compass.

Le Club Leon vient de remporter une grosse victoire 6-1 sur le Sporting Kansas City en quart de finale pour se qualifier pour les demi-finales. Pendant ce temps, Pumas UNAM vient de remporter une victoire sur le New York City FC de la MLS pour se qualifier. Le vainqueur affrontera les Seattle Sounders en finale.

Branchez-vous sur les demi-finales de la Leagues Cup, voici tout ce que vous devez savoir pour assister au match de ce soir.

León contre Pumas UNAM

Lorsque: Mercredi 15 septembre

Temps: 23 h HE

Chaîne TV: TUDN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Coupe des ligues et lignes de paris

Les cotes de la Leagues Cup sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour mardi à 17 h 30 HE.

Envie d’action sur la Coupe des Ligues ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV à

