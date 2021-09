Le film d’animation mondialement populaire Demon Slayer: Mugen Train, qui avait des dates de sortie glissantes avec un taux de participation élevé au Japon et aux États-Unis plus tôt cette année, sortira sur Blu-Ray aux États-Unis le 21 décembre. Selon un communiqué, il y aura à la fois une édition standard et une édition limitée. […] More