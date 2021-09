in

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera le Paraguay lors d’un match amical international au FirstEnergy Stadium jeudi soir. Ce sera le premier d’une série de deux matchs contre le Paraguay qui se jouera dans l’Ohio et aussi le premier match de retour pour l’USWNT depuis les Jeux olympiques, où ils ont remporté une médaille de bronze.

Comme toujours, ce sera amusant de voir l’USWNT dans ce match amical international avec le Paraguay, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Informations de diffusion :

États-Unis contre Paraguay

Lorsque: Jeudi 16 septembre

Temps: 19 h 30 HE

LA TÉLÉ: ESPN 2

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

