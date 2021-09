in

L’Inter Miami accueillera les Red Bulls de New York du stade DRV PNK vendredi soir en action MLS.

L’Inter Miami vient de remporter trois victoires consécutives en MLS et a l’opportunité de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois cette année. Quant à New York, ils ont eu du mal ces derniers temps alors qu’ils continuent de se retirer des séries éliminatoires après avoir perdu contre Columbus 2-1 lors de leur dernier match.

Cela devrait être une excellente soirée d’action MLS, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action vendredi soir.

Inter Miami CF contre New York Red Bulls

Lorsque: vendredi 17 septembre

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: FS1

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible de l’Inter Miami :

Marsman ; Makoun, Figal, Gonzalez Pirez ; Morgan, Matuidi, Gregore, Shea ; Pizarre ; G. Higuain, Robinson

Composition de départ possible des Red Bulls de New York :

Carlos ; Gutman, Nealis, Reyes ; Tolkin, Diarra, Davis, Duncan ; Klimala, Fabio, Clark

Cotes MLS et lignes de paris

Cotes MLS gracieuseté de Tipico Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 12h00 HE.

Inter Miami CF (+110) contre New York Red Bulls (+240)

Tirage au sort : +220

