Le repêchage de la NBA 2021 aura lieu jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn. Les Detroit Pistons auront le premier choix global où ils sélectionneront très probablement Oklahoma State G Cade Cunningham.

Voici tout ce que vous devez savoir pour suivre toute l’action du repêchage de la NBA 2021 de Barclays ce soir.

Repêchage NBA 2021

Lorsque: Jeudi 29 juillet

Temps: 20 h HE

LA TÉLÉ: ESPN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Ordre de repêchage NBA, premier tour

1. Pistons de Détroit

2. Les fusées de Houston

3. Cavaliers de Cleveland

4. Raptors de Toronto

5. La magie d’Orlando

6. Le tonnerre d’Oklahoma City

7. Golden State Warriors (de MIN)

8. Orlando Magic (de CHI)

9. Les rois de Sacramento

10. Grizzlies de Memphis (via NOP)

11. Charlotte Hornets

12. Spurs de San Antonio

13. Indiana Pacers

14. Golden State Warriors

15. Les sorciers de Washington

16. Oklahoma City Thunder (de BOS)

17. Pélicans de la Nouvelle-Orléans (via MEM)

18. Oklahoma City Thunder (de MIA via LAC, PHI, PHX)

19. Knicks de New York

20. Hawks d’Atlanta

21. New York Knicks (de DAL)

22. Lakers de Los Angeles

23. Houston Rockets (de POR)

24. Houston Rockets (de MIL)

25. LA Clippers

26. Nuggets de Denver

27. Les filets de Brooklyn

28. Sixers de Philadelphie

29. Soleils Phénix

30. Jazz de l’Utah

Deuxième tour

31. Milwaukee (de HOU)

32. New York (de DET via LAC, PHI)

33. Orlando

34. Oklahoma City

35. La Nouvelle-Orléans (depuis CLE via ATL)

36. Oklahoma City (depuis MIN via GSW)

37. Détroit (de TOR via BKN)

38. Chicago (depuis NOP)**

39. Sacramento

40. La Nouvelle-Orléans (de CHI)**

41. Saint-Antoine

42. Détroit (de CHA via NYK)

43. La Nouvelle-Orléans (de WAS via MIL, CLE, UTA)

44. Brooklyn (de l’IND)

45. Boston

46. ​​Toronto (de MEM via SAC)

47. Toronto (de GSW via UTA et NOP)

48. Atlanta (de MIA via SAC et POR)

49. Brooklyn (de ATL)

50. Philadelphie (de NYK)

51. Memphis (de POR via DAL, DET, CLE)

52. Détroit (depuis LAL via SAC, HOU et DET)

53. Philadelphie (de NOP via DAL)

54. Indiana (de MIL via HOU et CLE)

55. Oklahoma City (depuis DEN via GSW et PHI)

56. Charlotte (de BAC)

57. Charlotte (de BKN)

58. New York (de PHI)

59. Brooklyn (de PHX)

60. Indiana (de l’UTA)

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.