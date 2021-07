Le Costa Rica rencontrera la Jamaïque lors de la troisième journée du Groupe C de la Gold Cup de la CONCACAF mardi soir depuis le stade Exploria d’Orlando.

Le Costa Rica vient de remporter une victoire 2-1 sur le Suriname et tentera de rejoindre le groupe C après avoir marqué cinq buts et mené le classement avec six points. Quant à la Jamaïque, elle vient également de s’imposer 2-1 contre la Guadeloupe lors de son deuxième match de la campagne.

Cela devrait être un jeu amusant à regarder, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Gold Cup de la CONCACAF.

Costa Rica vs Jamaïque

Lorsque: mardi 20 juillet

Temps: 19 h HE

LA TÉLÉ: FS1 TUDN, UniMas

Compositions de la Gold Cup

Composition de départ possible du Costa Rica :

Moreira; Matarrita, Waston, Gonzalez, Fuller ; Ruiz, Borges; marin; Lassiter, Rodriguez, Campbell

Onze de départ possible de la Jamaïque :

Blake ; Powell, Lowe, Moore, Bell ; Magee, Hector, Johnson, Gray ; Burke, Flemmings

Cotes de football et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 15 h 45 HE.

Costa Rica (+135) contre Jamaïque (+200)

Tirage au sort : +210

