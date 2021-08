in

Les États-Unis affronteront le Mexique lors de la finale de la Gold Cup au stade Allegiant de Las Vegas, Nevada.

Les États-Unis viennent de remporter une victoire 1-0 sur le Qatar, dans les derniers stades de la demi-finale, les États-Unis avaient un but tardif pour prendre l’avantage dans le match, et finalement cela leur a permis d’avancer. Pendant ce temps, le Mexique vient de remporter une victoire de 2-1 sur le Canada où ils ont également marqué un but en fin de match contre le Canada.

voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser la finale de la Gold Cup de la CONCACAF ce soir.

États-Unis contre Mexique

Lorsque: dimanche 1er août

Temps: 20 h 30 HE

LA TÉLÉ: FS1, TUDN, Univision

Composition des demi-finales de la Gold Cup

Composition de départ possible aux États-Unis :

Tourneur; Vignes, Robinson, Sables, Moore ; Lletget, Acosta, Busio; Hoppe, Digue, Arriola

Composition de départ possible au Mexique :

Talavera ; L. Rodriguez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Dos Santos, Allvarez, Herrera ; Couronne, Funes Mori, Pineda

