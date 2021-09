in

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera le Paraguay mardi soir depuis le stade TQL de Cincinnati.

Ce sera le deuxième match amical contre le Paraguay après que l’USWNT ait écrasé le Paraguay lors de son premier match 9-0 la semaine dernière. Carli Lloyd a disputé un match avec un record d’équipe égalant cinq buts alors qu’elle se rapproche de son dernier match avant de prendre sa retraite. L’USWNT cherchera à poursuivre son steak invaincu à domicile de 59 matchs ce soir.

Comme toujours, ce sera amusant de revoir l’USWNT sur le terrain, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

États-Unis contre Paraguay

Lorsque: mardi 21 septembre

Temps: 19 h 30 HE

LA TÉLÉ: FS1, TUDN

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

