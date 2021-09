in

Norwich City rencontrera Liverpool en action de la Coupe Carabao mardi après-midi depuis Carrow Road.

Norwich City vient de perdre contre Watford le week-end dernier tandis que Liverpool vient de remporter une victoire 3-0 sur Crystal Palace pour se hisser au sommet du classement.

Cela devrait être amusant que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Coupe Carabao aujourd’hui !

Norwich City contre Liverpool

Lorsque: mardi 21 septembre

Temps: 14 h 45 HE

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Compositions de départ des demi-finales de la Coupe Carabao

Onze de départ possibles à Norwich City :

Gunn ; Mumba, Kabak, Gibson, Giannoulis ; Lees Melou, Gilmour, Rupp ; Rashica, Sargent, Tzolis

Composition de départ possible de Liverpool :

Kelleher ; Gomez, Phillips, Matip, Robertson ; Milner, Keita, Jones ; Oxlade-Chamberlain, Origi, Minamino

Carabao Cup Cotes et lignes de paris

Les cotes de Carabao sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 11h00 HE.

Norwich City (+450) contre Liverpool (-165)

Envie d’action sur le Carabao ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.