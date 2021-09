in

Le Real Madrid rencontrera Majorque au Santiago Bernabeu mercredi en Liga.

Le Real Madrid cherchera à conserver son record d’invincibilité en Liga alors qu’il occupe le haut du tableau. Majorque, qui vient d’être promu, occupe la huitième place avec huit points et cherchera à faire un match du match d’aujourd’hui.

Cela devrait être amusant que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Liga aujourd’hui!

Real Madrid vs Majorque

Lorsque: Mercredi 22 septembre

Temps: 16 h HE

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Compositions de départ de la Liga

Onze de départ possibles du Real Madrid :

Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Nacho ; Valverde, Casemiro, Modric ; Vinicius, Benzema, Danger

Palmarès possible de Majorque :

Reine ; Maffeo, Valjent, Olivan, Costa ; Kubo, Séville, Baba, Lee ; Nino, Rodriguez

La Liga Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Liga sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 12 h 20 HE.

Real Madrid (-450) contre Majorque (+1150)

Envie d’action en Liga ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.