in

Chelsea rencontrera Aston Villa lors de son premier match de la Coupe EFL mercredi après-midi depuis Stamford Bridge.

Chelsea vient de connaître un départ invaincu en Premier League et cherchera à poursuivre sur cette lancée à l’approche de la Coupe Carabao. Pendant ce temps, Aston Villa a traversé une manche de la compétition après avoir battu Barrow 6-0 en août.

Cela devrait être amusant que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Coupe Carabao aujourd’hui !

Chelsea contre Aston Villa

Lorsque: Mercredi 22 septembre

Temps: 14 h 45 HE

Direct: ESPN+ (diffuser maintenant)

Compositions de départ de la Coupe Carabao

Onze de départ possibles pour Chelsea :

Arrizabalaga ; Christensen, Chalobah, Azpilicueta; James, Niguez, Kovacic, Chilwell ; Hudson-Odoi, Werner, Ziyech

Composition de départ possible d’Aston Villa :

Diriger; Konsa, Tuanzebe, Hause, Young ; Nakamba, Sanson ; Traoré, Buendia, El Ghazi ; Watkins

Carabao Cup Cotes et lignes de paris

Les cotes de Carabao sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 11h00 HE.

Chelsea (-250) contre Aston Villa (+675)

Envie d’action sur le Carabao ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.