Barcelone est sur la route lorsqu’il affrontera Cadix en Liga jeudi alors qu’il cherche à rebondir après un début difficile.

Le Barça occupe la septième place du classement après quatre matches et cherchera à renverser la vapeur lorsqu’il entrera sur le terrain aujourd’hui. Quant à Cadix, ils sont assis à la 13e place et non loin du Barça, ce sera un match intéressant.

Cela devrait être amusant que vous ne voudrez pas manquer, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Liga aujourd’hui!

Cadix vs FC Barcelone

Lorsque: Jeudi 23 septembre

Temps: 16 h HE

Direct: ESPN+

Compositions de départ de la Liga

Cadix composition de départ possible:

Ledesma ; Carcelen, Cala, Haroyan, Espino ; Salvi, Fali, Alarcon, Jonsson, Lozano ; Negredo

Onze de départ possibles à Barcelone :

Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Garcia, Dest ; Roberto, Busquets, De Jong ; Coutinho, Depay, Demir

La Liga Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Liga sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 13 h 20 HE.

Cadix (+525) contre Barcelone (-200)

