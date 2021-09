in

Anthony Joshua (24-1, 22 KOs) mettra ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF en jeu lorsqu’il affrontera Oleksandr Usyk (18-0, 13 KOs) samedi au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

AJ vient de sortir un KO au neuvième tour de Kubrat Pulev il y a seulement six mois et a pu obtenir un match avec Usyk en temps voulu. Pendant ce temps, Usyk est passé à la division des poids lourds après avoir dominé en cruiserweight, il vient de remporter une victoire sur Derek Chisora ​​en octobre dernier qui a duré 12 rounds.

Avec seulement six mois entre les combats, AJ peut-il continuer sa course contre Usyk invaincu samedi soir? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action.

Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk

Lorsque: samedi 25 septembre

Sous-carte : 13 h HE

Carte principale : 17 h 10 HE

Direct: DAZN (streamer maintenant)

Carte de combat de ce soir

Lawrence Okolie contre Dilan Prasovic

Campbell Hatton contre Sonni Martinez

Callum Smith contre Lénine Castillo

Maxim Prodan contre Florian Marku

Christopher Ousley contre Khasan Baysangurov

Daniel Lapin contre Pawel Martyniuk

Cotes de boxe et lignes de paris

Cotes de boxe avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 19 h 15 HE.

Anthony Joshua (-225) contre Oleksandr Usyk (+200)

