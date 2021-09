in

Les Padres de San Diego rencontreront les Dodgers de Los Angeles mardi soir depuis le Dodger Stadium.

Les Padres viennent de terminer une dure série de week-end contre les Braves où ils ont été balayés lors des trois matchs et tenteront de rebondir ce soir. Pendant ce temps, les Dodgers viennent de terminer une série avec les Diamondbacks où ils ont réussi à remporter deux des trois matchs.

Cela devrait être un grand affrontement entre deux équipes rivales en vue des séries éliminatoires, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Padres de San Diego contre Dodgers de Los Angeles

Lorsque: mardi 28 septembre

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: ESPN

