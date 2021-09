in

Les Phillies de Philadelphie rencontreront les Braves d’Atlanta mardi soir depuis SunTrust Park à Atlanta.

Les Phillies viennent de terminer une série avec les Pirates où ils ont remporté trois des quatre matchs, ils enverront Zack Wheeler pour maintenir cet élan. Quant aux Braves, ils viennent de remporter trois victoires consécutives contre les Padres et enverront Charlie Morton au monticule ce soir.

Cela devrait être un excellent match alors que nous nous tournons vers les séries éliminatoires, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

Phillies de Philadelphie contre les Braves d’Atlanta

Lorsque: mardi 28 septembre

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: FS1

Cotes MLB et lignes de paris

Les cotes de la MLB sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 17 h 30 HE.

Phillies de Philadelphie (+105) contre Braves d’Atlanta (-125)

O/U : 7,5

