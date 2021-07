in

Le Honduras rencontrera le Qatar dans le groupe D de la Gold Cup de la CONCACAF au stade BBVA Compass de Houston.

Le Honduras vient de remporter une victoire 3-2 sur le Panama et a déjà réservé sa place pour les huitièmes de finale tandis que le Qatar a remporté une victoire 4-0 sur la Grenade mais a encore besoin d’au moins une égalité pour se qualifier pour le tour suivant.

Le Qatar peut-il prendre quelques points et réserver sa place au prochain tour ? Connectez-vous et découvrez, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la Gold Cup de la CONCACAF.

Honduras contre Qatar

Lorsque: mardi 20 juillet

Temps: 21 h HE

LA TÉLÉ: FS1, TUDN, UniMas

Compositions de la Gold Cup

Onze de départ possibles au Honduras :

L. López ; Rodriguez, Pereira, Alvarez, Leveron ; Acotsa, Martinez, Flores ; Quioto, A. Lopez, Elis

Composition de départ possible au Qatar :

Barsham ; Hassan, Al-Rawi, Salman, Kheder ; Ahmed, Afif, Boudiaf, Madibo ; Ali, Al Haydos

Cotes de football et lignes de paris

Cotes de football avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 19 h 15 HE.

Honduras (+210) contre Qatar (+145)

Tirage au sort : +185

Vous voulez de l’action sur le football ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur BetMGM.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.