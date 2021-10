Les Brooklyn Nets rencontreront les Philadelphia 76ers lors de la pré-saison NBA du Wells Fargo Center lundi soir.

Les Nets viennent de remporter une victoire de 119-115 sur les Bucks pour améliorer leur fiche à 2-0 en pré-saison. Steve Nash utilise de plus en plus ses starters et nous devrions en voir certains ce soir. Quant à Philadelphie, ils viennent de remporter une victoire 125-113 sur les Raptors alors qu’ils cherchent à s’améliorer à 2-1 cette pré-saison.

Nous vous avons couvert tout au long de la pré-saison NBA, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action NBA ce soir.

Nets de Brooklyn contre 76ers de Philadelphie

Lorsque: Lundi 11 octobre

Temps: 20 h HE

Chaîne TV: ESPN2

Direct: fuboTV

