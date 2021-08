in

Les Spurs de San Antonio rencontreront les Utah Jazz (Bleu) mercredi soir depuis la Vivint Arena lors de l’action de la Ligue d’été de Salt Lake City.

Les Spurs et le Jazz (Bleu) seront tous deux à la recherche de leur première victoire de la saison lorsqu’ils entreront sur le terrain ce soir. Ce sera un tournoi amusant à regarder avant le début de la véritable NBA Summer League, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.

San Antonio Spurs contre Utah Jazz

Lorsque: Mercredi 4 août

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: Télévision NBA

Calendrier de la Ligue d’été de la NBA

Mercredi 4 août, Utah

San Antonio Spurs contre Utah Jazz (Bleu): 19h00 HE, NBA TV

Memphis Grizzlies contre Utah Jazz (Blanc): 21h00 HE, NBA TV

Mercredi 4 août, Sacramento

Miami Heat contre Golden State Warriors: 20h00 HE, ESPN U

Los Angeles Lakers contre Sacramento Kings : 23 h HE, ESPN U

Les cotes et les lignes de paris de la NBA

Les cotes de la NBA avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 16 h HE.

San Antonio Spurs contre Utah Jazz (Bleu)

