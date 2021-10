La Colombie affrontera l’Équateur lors des éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL jeudi soir depuis l’Estadio Metropolitano.

La Colombie vient de faire match nul 0-0 contre le Brésil lors de son dernier match et cherchera une victoire qui la placerait au-dessus de l’Équateur dans le classement. Les visiteurs chercheront à rebondir après une défaite 2-1 contre le Venezuela.

Voici tout ce dont vous avez besoin pour savoir comment, quand et où regarder le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 entre la Colombie et l’Équateur.

Lorsque: Jeudi 14 octobre

Temps: 17 h HE

Chaîne TV: fubo Sports Network 3

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Composition de départ possible en Colombie :

Ospina ; Médine, Sanchez, Mina, Tesillo ; Cuadrado, Lerma, Uribe, Diaz ; Borré, Falcao

Onze de départ possible de l’Équateur :

Ramirez ; Arboleda, Torres, Hincapie ; Estupinan, Gruezo, Caicedo, Preciado; Mena, Valence, Plata

Cotes de football et lignes de paris

Cotes FIFA avec l’aimable autorisation de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 15 h 35 HE.

Colombie (-175) contre Équateur (+525)

