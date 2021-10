Les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les Eagles de Philadelphie jeudi soir au Lincoln Financial Field.

Les Bucs viennent de remporter une victoire de 45-17 contre les Dolphins dimanche, et bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Tom Brady a un problème de doigt sur sa main de lancer, il semble qu’il va jouer à travers. Les Eagles, quant à eux, viennent de remporter leur deuxième victoire de la saison contre les Panthers. Jalen Hurts mène les Eagles en passes avec 1 365 verges ET en course avec 256 verges au sol pour accompagner trois touchés au sol.

Ce sera une grande soirée de football, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action sur Prime.

Buccaneers de Tampa Bay contre Eagles de Philadelphie

Lorsque: Jeudi 14 octobre

Temps: 20 h 20 HE

Direct: Amazon Prime (regardez maintenant)

Comment regarder TNF cette saison

Amazon Prime & Fire TV vous couvrent tous les jeudis soirs de cette saison de la NFL avec Thursday Night Football diffusé sur Prime.

Regardez TNF, des films et des émissions de télévision sur le Web ou avec l’application Prime Video sur votre téléphone, tablette ou certains téléviseurs intelligents iOS et Android.

Cotes et lignes de paris du football NFL

Cotes NFL avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 18 h 20 HE.

Buccaneers de Tampa Bay (-6,5) contre les Eagles de Philadelphie

O/U : 51,5

Vous voulez de l’action sur la NFL ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

