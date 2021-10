Les Dodgers de Los Angeles rencontreront les Giants de San Francisco lors du cinquième match de la NLDS jeudi soir depuis Oracle Park.

Les Dodgers ont forcé un match cinq avec une victoire de 7-2 sur les Giants mardi soir et auront l’occasion de se qualifier ce soir. Quant aux Giants, ils seront à domicile et se tourneront vers leur as, Logan Webb pour les emmener au prochain tour.

Ce sera un match fantastique, voici tout ce dont vous avez besoin pour assister au Game 5 ce soir.

Dodgers de Los Angeles contre Giants de San Francisco

Lorsque: Jeudi 14 octobre

Temps: 21 h 07 HE

Chaîne TV: SCT

Direct: Hulu + Live TV (regarder gratuitement)

Lanceurs de départ

GARÇON: Corey Knebel

SF : Logan Webb

Cotes et lignes de paris de la MLB

Les cotes de la MLB sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour lundi à 16 h 30 HE.

Dodgers de Los Angeles (-105) contre Giants de San Francisco (-115)

Vérifier SportsbookFil pour plus d’action sur tous vos jeux.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.