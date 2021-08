in

Le premier tour du WGC-FedEx St. Jude Invitational 2021 débutera jeudi après-midi depuis le TPC Southwind.

Nous avons un champ empilé pour ce tournoi, y compris les favoris des fans comme Brooks Koepka, Jordan Spieth, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson et Collin Morikawa. Nous vous couvrirons tout le week-end avec des classements mis à jour et tout ce que vous devez savoir pour suivre l’action.

Ce sera un grand week-end de golf, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser le WGC FedEx Invitational !

WGC – FedEx St. Jude Invitational, ronde 1

Lorsque: Jeudi 5 août

En direct: 12 h HE

Chaîne TV: Canal de golf

WGC – FedEx St. Jude Invitational Round 1 Heures de départ

Té n° 1 (toutes les heures HE)

10h15 – Si Woo Kim, Jim Herman, Wade Ormsby

10h26 – Lucas Herbert, Cameron Champ, Martin Laird

10h37 – Paul Casey, Kevin Na, Carlos Ortiz

10h48 – Abraham Ancer, Ryan Palmer, Matthew Wolff

10h59 – Scottie Scheffler, Corey Conners, Stewart Cink

11h10 – Jason Kokrak, Sungjae Im, Matt Jones

11h21 – Brian Harman, Aaron Rai, Brad Kennedy

11h32 – Tyrrell Hatton, Patrick Reed, Billy Horschel

11h43 – Collin Morikawa, Harris English, Hideki Matsuyama

11h54 – Xander Schauffele, Justin Thomas, Justin Rose

12h05 – Webb Simpson, Lee Westwood, Shane Lowry

Té n° 10 (toutes les heures HE)

10h15 – KH Lee, Ryosuke Kinoshita, Robert Streb

10h26 – Matt Fitzpatrick, Phil Mickelson, Adam Scott

10h37 – Louis Oosthuizen, Patrick Cantlay, Viktor Hovland

10h48 – Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Cameron Smith

10h59 – Brooks Koepka, Jordan Spieth, Rory McIlroy

11h10 – Daniel Berger, Tommy Fleetwood, Marc Leishman

11h21 – Will Zalatoris, Victor Perez, Min Woo Lee

11h32 – Robert MacIntyre, Lucas Glover, Wilco Nienaber

11h43 – Garrick Higgo, Kevin Kisner, Sergio Garcia

11h54 – Max Homa, Ian Poulter, Cam Davis

12h05 – Tony Finau, Joaquin Niemann, Sam Burns

Cotes et lignes de paris WGC-FedEx

Cotes du PGA Tour avec l’aimable autorisation de BetMGM Paris sportifs. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 22 h 40 HE.

B. Koepka +1000

C. Morikawa +1200

J. Spieth +1200

