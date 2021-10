Vendredi, les Red Sox de Boston rencontreront les Astros de Houston lors du premier match de la série de championnats de la Ligue américaine au Minute Maid Park.

Les Red Sox ont surpris les Rays en remportant trois des quatre matchs pour se qualifier pour l’ALCS et apporteront un certain élan à celui-ci. Quant aux Astros, ils ont également remporté trois matchs et ont terminé la série avec une victoire de 10-1 sur les White Sox lors du quatrième match.

Ce sera une série fantastique et dans le premier match, nous verrons Chris Sale contre Framber Valdez, voici tout ce que vous devez savoir d’autre.

Red Sox de Boston contre les Astros de Houston

Lorsque: vendredi 15 octobre

Temps: 20 h 07 HE

Chaîne TV: FS1 (4K), FOX Deportes

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris de la MLB

Les cotes de la MLB sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 15h00 HE.

Red Sox de Boston (+115) contre Astros de Houston (-140)

Vérifier SportsbookFil pour plus d’action sur tous vos jeux.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.