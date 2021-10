Les Rangers de New York affronteront les Maple Leafs de Toronto dans la LNH lundi soir depuis le Scotiabank Arena.

Les Rangers ont remporté leur première victoire de la saison samedi contre les Canadiens de Montréal et tenteront d’apporter un peu de cet élan au match de ce soir à Toronto. Pendant ce temps, les Maple Leafs viennent de remporter une victoire de 3-1 contre les Sénateurs ce week-end et devraient récupérer Auston Matthews ce soir, ce qui devrait leur donner un coup de pouce.

Nous vous avons couvert tout au long de la saison de la LNH, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de la LNH ce soir.

Rangers de New York contre Maple Leafs de Toronto

Lorsque: Lundi 18 octobre

Temps: 19 h HE

Chaîne TV: Réseau LNH

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Cotes et lignes de paris de la LNH

Les cotes de la LNH sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois lundi à 12 h 30 HE.

Rangers de New York (+150) contre Maple Leafs de Toronto (-165)

O/U : 6

Vous voulez de l’action sur la LNH? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV sur Tipico Sportsbook.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion de sports et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.