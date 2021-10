Les Packers de Green Bay rencontreront les Cardinals de l’Arizona lors de la 8e semaine de football jeudi soir depuis le State Farm Stadium.

Les Packers entrent dans ce match avec une séquence de six victoires consécutives et chercheront à prolonger cela lorsqu’ils se dirigeront vers l’ouest jeudi. Pendant ce temps, les Cardinals ont été imparables et arrivent dans ce match avec une fiche de 7-0 cette saison, quelqu’un va prendre un L, qui sera-ce ?

Ce sera une grande soirée de football, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action sur Amazon Prime Video.

Packers de Green Bay contre les Cardinals de l’Arizona

Lorsque: Jeudi 28 octobre

Temps: 20 h 20 HE

Chaîne TV: Réseau FOX/NFL

Direct: Prime Video (streamer avec essai gratuit)

Comment regarder TNF cette saison

Amazon Prime Video et Fire TV vous couvrent tous les jeudis soirs de cette saison de la NFL avec Thursday Night Football diffusé sur Prime Video.

Regardez TNF, des films et des émissions de télévision sur le Web ou avec l’application Prime Video sur votre téléphone, tablette ou Smart TV iOS et Android.

Cotes et lignes de paris du football NFL

Cotes NFL avec l’aimable autorisation de Paris sportifs Tipico. Les cotes ont été mises à jour jeudi à 18 h HE.

Packers de Green Bay contre Cardinals de l’Arizona (-6,5)

O/U : 50,5

