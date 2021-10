Monterrey rencontrera le Club América lors de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2021 mercredi soir.

Monterrey a réussi à battre Cruz Azul 5-1 pour atteindre la finale et cherchera à ajouter un autre trophée continental à leur cas. Quant au Club America, il vient de remporter une victoire 4-0 sur Philadelphia Union et sera prêt à affronter Los Rayados ce soir.

Cela devrait être un match amusant entre ces deux clubs, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action ce soir :

Monterrey contre Club América

Lorsque: Jeudi 28 octobre

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: FS1, TUDN, UniMas

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

